Сенатор Голов предложил запретить ПВЗ на первых этажах жилых домов

Фото: depositphotos/Exi

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) и дарксторы стоит запретить открывать на первых этажах жилых домов, заявил сенатор Олег Голов, направив соответствующую просьбу главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Об этом сообщает газета "Известия".

Причиной такой инициативы стали многочисленные жалобы жителей на шум, загруженные дворы, загрязнение и угрозу безопасности, которая связана с работой дистанционной торговли в жилых зданиях.

Голов заметил, что наиболее остро проблема стоит в старых районах с плотной застройкой, так как грузовики блокируют подъезды и мешают движению пешеходов, а шум и загазованность ухудшают условия проживания. Кроме того, отсутствует юридическое определение понятия "даркстор", что создает правовой вакуум и позволяет фирмам обходить жилищные и санитарные нормы.

Поэтому сенатор предложил внести поправки в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", закрепив там запрет на размещение дарксторов и ПВЗ в многоквартирных домах, а также указать другие требования для подобных объектов.

В частности, они должны быть достаточно удалены от жилых и санитарно-защищенных зон. Предлагается усилить административную ответственность в случае нарушения тишины и правил погрузки.

"Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь", – объяснил Голов в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что 22% опрошенных россиян заказывают товары из Сети хотя бы раз в неделю. 34% граждан дистанционно покупают товары 2 или 3 раза в месяц, а 9% делают это чаще нескольких раз в неделю. Наиболее популярными категориями названы одежда, обувь и аксессуары, товары для дома и косметика. Реже всего приобретается электроника и автомобильные товары.