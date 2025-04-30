Сервис "Аренда для мероприятий" может появиться на российских маркетплейсах

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило создать на российских торговых интернет-площадках отдельную категорию, где продавцы смогут предлагать товары по сниженной цене на ограниченный срок. Об этом сообщает RT со ссылкой на копии обращений в адрес маркетплейсов.

Согласно данным опроса, проведенного ФОСТ, 62% предпринимателей сталкиваются с потребительским экстремизмом, еще 51% отметили более трех инцидентов за год.

При этом 58% конфликтов связаны с краткосрочным использованием товаров (до семи дней) и последующим возвратом. Больше всего возвратов оформляется в категории "Одежда и обувь" – 43%, рассказали специалисты.

Проблема чаще всего возникает в период выпускных мероприятий в детских садах, школах и вузах: спрос на торжественную взрослую и детскую одежду возрастает, а возвраты платьев, костюмов и аксессуаров после однократного использования становятся массовыми.

Эксперты предположили, что в 2025 году, судя по анализу поведения потребителей в новогодние праздники, число возвратов увеличится.

Как пояснили в организации, после использования на праздничных мероприятиях вещи возвращаются в непригодном для повторной реализации состоянии. Из-за несоответствия санитарно-гигиеническим и эстетическим стандартам такие товары утилизируются.

По словам специалистов, подобная практика приводит к существенным финансовым потерям для продавцов, а также создает дополнительные экологические риски из-за объемов неперерабатываемых отходов.

В связи с этим ФОСТ попросило маркетплейсы рассмотреть возможность создания на платформах отдельной категории "Аренда для мероприятий", где продавцы смогут предлагать товары по сниженной цене на 3–5 дней. Предполагается, что таким образом продавцы не только сократят финансовые потери, но и превратят "залежавшийся" ассортимент в стабильный источник дохода.

Ранее сообщалось, что 22% опрошенных россиян заказывают товары с интернета раз в неделю. Также 34% респондентов покупают онлайн 2–3 раза в месяц, еще 9% делают заказы чаще нескольких раз в неделю. Самыми популярными категориями оказались "Одежда, обувь и аксессуары" (56%), "Товары для дома" (45%) и "Косметика" (37%).