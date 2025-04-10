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10 апреля, 07:15

Безопасность

Мошенники начали обманывать покупателей маркетплейсов в России

Мошенники начали обманывать покупателей маркетплейсов в России

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Российских клиентов маркетплейсов предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выманивают у своих жертв деньги, убеждая их в необходимости оплаты таможенных пошлин.

По данным МВД размер переплаты может составлять до 25 тысяч рублей. Специалисты поясняют, что, в соответствии с Таможенным кодексом, пошлины взимаются только при превышении беспошлинного лимита, а он составляет 200 евро за один заказ. Потребовать оплату может только Федеральная таможенная служба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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