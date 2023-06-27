В России хотят запретить магазинам и заведениям в жилых домах продавать алкоголь

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В Госдуму планируют внести проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в жилых дома. С инициативой выступают парламентарии от "Единой России". Об этом сообщает газета "Известия".

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая является одним из авторов проекта, рассказала, что в РФ часто нарушается запрет на употребление спиртных напитков во дворах.

"Действующее законодательство запрещает, к примеру, распивать алкоголь во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения. Однако запреты эти не выполняются", – отметила она.

По ее мнению, эта ситуация не изменится, если не запретить заведениям в многоквартирных домах продавать алкоголь. Люди покупают спиртное в этих торговых точках, после чего рядом с ними и образуются стихийные зоны распития, объяснила Разворотнева.

Другой член комитета Александр Якубовский обратил внимание, что от жителей постоянно поступают жалобы на употребление алкогольной продукции в неположенных местах. Кроме того, он отметил, что клиенты, как правило, приходят в заведения, где продается спиртное, уже в нетрезвом состоянии.

14 мая спикер ГД Вячеслав Володин провел в своих соцсетях опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать алкоголь ночью. По его словам, в Думу поступает много обращений с жалобами на работу таких заведений.

Позже замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект, наделяющий российские регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах.



Рестораторы призвали не запрещать продажу алкоголя в жилых домах