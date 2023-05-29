В РФ могут ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах – СМИ

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Власти РФ подняли вопрос ограничений на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах. Такая инициатива встревожила предпринимателей, которые предупредили о высоком ущербе для бизнеса, передает "Коммерсант" со ссылкой на обращение президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игоря Бухарова в думский комитет по экономической политике.

Согласно тексту письма, бизнес осознает озабоченность властей организациями, которые задействуют лазейки в законе для продажи алкоголя. Однако в жилых домах находится порядка 38% всех имеющих лицензию на продажу спиртного предприятий общепита. После введения предполагаемых ограничений появятся высокие риски для добросовестных участников рынка. К ним нет претензий у жителей и контрольно-надзорных органов, уточняется в обращении.

Опрошенные эксперты рынка заявили, что запрет на продажу алкоголя в ночное время станет причиной закрытия многих заведений. Однако они подчеркнули, что бороться с нелегальными точками прекращать нельзя. При этом добросовестные бизнесмены останутся в плюсе, если под ограничения подпадет не весь алкогольный сегмент, а лишь нелегальная продукция. Помимо этого, при полном запрете существует риск роста продаж несанкционированного спиртного.

Согласно требованиям Минфина, продажу алкоголя в объектах общепита в домах можно осуществлять в помещениях не менее 20 квадратных метров. Российским регионам разрешили самостоятельно устанавливать ограничения на продажу. В связи с этим полный запрет может только сократить количество добросовестных участников, уменьшив в том числе уровень конкуренции.

14 мая спикер ГД Вячеслав Володин провел в своих соцсетях опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать алкоголь ночью. По его словам, в Думу поступает много обращений с жалобами на работу таких заведений.

Позже замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подготовил законопроект, наделяющий российские регионы правом запрещать продажу алкоголя ночью в кафе и барах, которые располагаются в многоквартирных домах.