Минздрав России рассматривает новые антиалкогольные меры

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В России рассматриваются новые антиалкогольные меры, в том числе запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. Об этом со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы в 2022 году сообщает РИА Новости.

Согласно отчету, розничные продажи алкоголя на душу населения в 2022 году составили 6,44 литра этанола, при этом плановое значение было 6,22.

Превышение запланированных показателей, указывается в отчете, ставит новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни у населения.

Возможными мерами в Минздраве считают, в том числе, увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции, до 21 года.

Кроме того, в ведомстве предлагают установить запрет на рекламу крепкой алкогольной продукции и запретить демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в новых создаваемых аудиовизуальных произведениях.

Помимо прочего, предлагается возможность наделить муниципалитеты правом вводить ограничения на продажу алкогольной продукции в выходные дни и праздники, а также на запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что правительство Архангельской области предлагает ограничить в России продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах. Таким образом предлагается бороться с псевдокафе, единственной целью которых является обход запрета на круглосуточную продажу спиртного.



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