В России хотят ограничить продажу спиртного в барах в многоквартирных домах – СМИ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Правительство Архангельской области предлагает ограничить в России продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщает газета "Известия".

Сообщается, что данный законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время. Согласно проекту документа, сначала для подобных заведений будет установлена минимальная площадь – 50 квадратных метров. Затем будет введен запрет на торговлю алкоголем с 22:00 до 09:00.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (ЛДПР) Владимир Кошелев считает, что подобные заведения, "псевдокафе", создаются только для обхода на круглосуточную продажу спиртного. По его мнению, подобных мест не должно быть в многоквартирных домах.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный считает необходимым в целом все больше ограничивать продажу алкоголя в России. Член партии "Новые люди" Владимир Плякин сообщил газете, что в его фракции также поддержали данный законопроект.

Ранее в Общественной палате предложили запретить продавать алкоголь людям младше 21 года. Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста.



"Московский патруль": более 3 тыс бутылок с сомнительным алкоголем изъяли в Подмосковье