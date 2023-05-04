Продажу алкоголя временно запретят в Запорожской области с 5 мая

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В Запорожской области с 5 мая времменно вводится полный запрет на продажу алкогольной продукции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня подписал Указ "Об установлении временного (полного) запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области", – написал он.

Ограничение будет действовать с 5 мая и до 00:00 3 августа включительно. При этом предусмотрены исключения: так, в регионе по-прежнему можно будет купить пиво, напитки на его основе, сидр и медовуху.

Ранее в Курганской области местные власти ввели запрет на продажу алкоголя в розницу 1 и 9 мая. Это решение объяснили необходимостью обеспечения пожарной безопасности, поскольку некоторые люди в нетрезвом виде пытаются развести огонь, подвергая свою жизнь и жизни других опасности.

