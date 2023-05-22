В ГД оценили идею о запрете алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения

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Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что запрещать алкомаркетам иметь сайты и мобильные приложения не нужно. Однако, по мнению парламентария, отметка о вреде алкоголя на сайте алкомаркетов необходима, сообщает RT.

Депутат заявил, что при блокировке сайта алкомаркета люди просто найдут необходимую информацию на другом сайте, в том числе и иностранном.

"Поэтому я бы обязал такие сайты в обязательном порядке на первой странице в нормальном масштабе содержать информацию о вреде алкоголя. С устрашающими картинками, надписью: "Алкоголь ваш враг!" и перечислением тех болезней, к которым это все приводит, включая раннюю смертность", – рассказал Нилов.

Также политик заявил, что поддерживает своего коллегу Султана Хамзаева в борьбе за здоровый образ жизни.

Ранее думский депутат и руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в РФ необходимо запретить алкомаркетам использовать сайты и мобильные приложения. Парламентарий указал, что сейчас сетевые магазины подобного направления задействуют сайты и приложения для наращивания продаж.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать спиртное в ночное время суток. По мнению думского председателя, днем такие маркеты маскируются под продуктовые в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе.