Володин опубликовал опрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем официальном телеграм-канале опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать алкоголь ночью.

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе", – говорится в его публикации.

Володин поинтересовался у пользователей, видят ли они необходимость в том, чтобы запретить таким торговым точкам продавать спиртные напитки в ночное время.

Ранее стало известно, что в России рассматриваются новые антиалкогольные меры, в том числе запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года.

В Минздраве РФ также предложили установить запрет на рекламу крепкой алкогольной продукции и запретить демонстрации товарных знаков спиртных напитков в новых создаваемых аудиовизуальных произведениях.



В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах