Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Общество

Володин опубликовал опрос о запрете магазинам в жилых домах продавать алкоголь ночью

Фото: 123RF/nenovbrothers

Председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем официальном телеграм-канале опрос о запрете магазинам, которые располагаются в жилых домах, продавать алкоголь ночью.

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе", – говорится в его публикации.

Володин поинтересовался у пользователей, видят ли они необходимость в том, чтобы запретить таким торговым точкам продавать спиртные напитки в ночное время.

Ранее стало известно, что в России рассматриваются новые антиалкогольные меры, в том числе запрет продавать крепкие напитки с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года.

В Минздраве РФ также предложили установить запрет на рекламу крепкой алкогольной продукции и запретить демонстрации товарных знаков спиртных напитков в новых создаваемых аудиовизуальных произведениях.

В России хотят ограничить продажу спиртного в барах и кафе в жилых домах

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика