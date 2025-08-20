Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 22:30

В Москве обновили 11 торговых павильонов с 2011 года

В Москве 11 торговых павильонов перешли на новый формат работы с 2011 года. Вместо хаотичных ларьков и палаток появились современные рынки, оформленные в едином стиле. Они стали комфортными пространствами с фуд-кортами, развлечениями и фермерскими продуктами.

Дополнительно в Москве работают 68 межрегиональных ярмарок. Ярмарки выходного дня можно посетить круглогодично три дня в неделю в любую погоду. Стать их участником производитель может бесплатно, достаточно заполнить заявку на mos.ru.

