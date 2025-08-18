Форма поиска по сайту

18 августа, 11:15

Город

Москвичи решат судьбу дома-книжки на Новом Арбате

На платформе "Активный гражданин" запустили голосование с выбором концепции дома-книжки на Новом Арбате в Москве.

По словам экспертов, здание, которое сегодня находится в плачевном состоянии, является визитной карточкой района. Также они отметили, что, несмотря на то, что само строение не является уникальным объектом архитектуры послевоенного Нового Арбата, реконструкция дома имеет стратегическое значение как для туристов, так и для жителей города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

