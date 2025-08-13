Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 14:15

Город

"Активные граждане" выбрали название для новой набережной в "Коломенском"

"Активные граждане" выбрали название для новой набережной в "Коломенском"

В Московском регионе закрыли купальный сезон из-за похолодания

Молодожены сыграли свадьбу во время круиза по Москве-реке

"Улицы московские": Камергерский переулок

В Москве открылась выставка медицинских тренажеров нового поколения

"Моя Москва": Аркадий Коваль. Часть 2

"Специальный репортаж": коммуналки в тренде

"Атмосфера": температура воздуха 15 градусов ожидается в Москве вечером 13 августа

В Москве стали чаще покупать вторичное жилье

Исторический облик высотного здания на Красных Воротах в Москве полностью восстановлен

В "Коломенском" появится Царская набережная – так назовут новый променад, открытый в конце июля. Название выбрали жители Москвы в проекте "Активный гражданин", где проголосовали более 150 тысяч человек. Треть участников поддержала вариант, связанный с историческим наследием парка.

Обновленная набережная протянулась на 3,5 километра вдоль воды. Там уложен деревянный настил над водой, а на берегу установлены монохромные павильоны с винтажным остеклением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика