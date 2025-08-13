"Активные граждане" выбрали название для новой набережной в "Коломенском"

В "Коломенском" появится Царская набережная – так назовут новый променад, открытый в конце июля. Название выбрали жители Москвы в проекте "Активный гражданин", где проголосовали более 150 тысяч человек. Треть участников поддержала вариант, связанный с историческим наследием парка.

Обновленная набережная протянулась на 3,5 километра вдоль воды. Там уложен деревянный настил над водой, а на берегу установлены монохромные павильоны с винтажным остеклением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.