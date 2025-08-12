Форма поиска по сайту

12 августа, 06:35

"Моя Москва": Аркадий Коваль. Часть 1

В музее Пушкина 12 августа пройдет выставка о цветах и истории музея

Онлайн-кинотеатры России заработали 78,2 млрд руб за первое полугодие 2025 года

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

Концерт "Искусство строить" прошел в саду "Эрмитаж"

Коллектив ВИА "Кама" выступил на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

"Интервью": Олег Отс – о миссии русского мюзикла

Заслуженный артист России Аркадий Коваль родился в Ленинграде в актерской семье и вместе с родителями объездил полстраны в поисках лучшего театра и лучшей жизни. Однако именно с Москвой у Коваля связаны самые яркие воспоминания.

В этом выпуске, гуляя по Тверскому району столицы, артист вспомнит, как здесь сбылась главная мечта его детства, расскажет, почему его чуть не арестовали прямо у Большого театра, а также откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Читайте также
Программа: Моя Москва
культурагородвидео

