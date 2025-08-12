"Моя Москва": Аркадий Коваль. Часть 1

Заслуженный артист России Аркадий Коваль родился в Ленинграде в актерской семье и вместе с родителями объездил полстраны в поисках лучшего театра и лучшей жизни. Однако именно с Москвой у Коваля связаны самые яркие воспоминания.

В этом выпуске, гуляя по Тверскому району столицы, артист вспомнит, как здесь сбылась главная мечта его детства, расскажет, почему его чуть не арестовали прямо у Большого театра, а также откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".