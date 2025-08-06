06 августа, 13:10Город
"Мой район. Новости": в Москве завершили реставрацию Большого Каменного моста
В Тверском районе завершилась реставрация Большого Каменного моста – ключевой транспортной артерии рядом с Кремлем, соединяющей два берега Москвы-реки. Работы заняли 14 месяцев. За это время специалисты заменили поврежденные балки и несущие конструкции, обновили коммуникации, отреставрировали гранитную облицовку.
При реконструкции использовали передовые технологии и современные материалы, включая быстротвердеющие растворы и сталь с повышенной устойчивостью к коррозии. Для демонтажа сложных участков применялись механизированные роботы, что позволило ускорить процесс и повысить качество работ.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".