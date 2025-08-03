Москвичам рассказали, где завершен ремонт дорожного покрытия

В Москве продолжается обновление дорожного покрытия и благоустройство улиц. Работы уже завершены на Садовой-Каретной улице, Кудринской площади, Новинском бульваре, Садовой-Спасской и Садовой-Черногрязской улицах, на площади Красных Ворот, а также в Таганском и Добрынинском тоннелях.

В ближайшее время начнется ремонт на Земляном и Крымском валах, Крымском мосту и в Калужском тоннеле. На Третьем транспортном кольце продолжают обновлять дорожное покрытие, благоустраивают прилегающие улицы и озеленяют городские пространства.

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