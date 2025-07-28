Собянин открыл Дом русского бильярда в историческом клубе фабрики "Свобода"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл Дом русского бильярда "Родина" в отреставрированном клубе фабрики "Свобода". На открытии глава города пообщался со старшим тренером российской сборной по бильярду Сергеем Бауровым, чемпионами и призерами соревнований, а также учениками столичных школ бильярда.

Градоначальник отметил, что в столице один за другим реализуются проекты, связанные с бильярдом.

"Первый проект – это дворец бильярдного спорта "Москвич", где уже проводили соревнования на кубок мэра Москвы неоднократно. Это – второй такой Дом бильярда. И ожидаем, что у нас еще будет третий, в Мнёвниках, большой дворец, уже спроектированный специально под проведение международных соревнований", – поделился Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что сейчас в Москве бильярдом занимаются в четыре раза больше жителей, чем это было раньше. По его словам, в городе полностью заполнены все спортивные площадки.

"С каждым разом, с открытием таких центров, желающих заниматься, профессионалов, московских мастеров будет больше", – добавил глава города.

В ходе церемонии открытия Собянин также сам сыграл в бильярд на инновационном фиджитал-комплексе с технологиями компьютерного зрения и нейросетей.

В свою очередь, Бауров высоко оценил комфортные условия, созданные в новом Доме бильярда. Он особенно отметил приятный воздух, удобные столы и большое расстояние между ними.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что Дом русского бильярда способен принимать до 500 посетителей в день. В нем есть основной зал на 13 столов, а также отдельные комнаты на шесть столов и два стола для пула.

Кроме того, на прилегающей территории в дальнейшем появятся бильярдные столы, летняя гастрономическая веранда, летний кинотеатр и детская площадка. Также в Доме русского бильярда будут открыты кружки по бильярдному спорту. Помимо этого, там будут регулярно проводить профессиональные турниры. Например, в этом году впервые пройдут соревнования по бильярду в рамках спартакиады "Моспром".

Ранее мэр столицы и глава Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о строительстве крытого всесезонного серфинг-центра. Объект должен появиться на территории "СберСити" – нового квартала в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Общая площадь центра составит 30 тысяч квадратных метров. Окончание работ запланировано на 2028 год.

