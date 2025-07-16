"Мой район. Новости": в Дорогомилове начался капремонт жилого дома на улице 1812 года

В Москве стартовал капитальный ремонт девятиэтажного жилого дома на улице 1812 года в районе Дорогомилово. Здание было построено в 1971 году и давно нуждалось в обновлении. Работы выполняются поэтапно от крыши до цоколя.

Уже произведен ремонт межпанельных швов, заменен утеплитель, фасадные панели выровнены и окрашены. В местах общего пользования устанавливают новые окна и двери, проводится ремонт входных групп и цоколя.

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