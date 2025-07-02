Депутат Госдумы Плякин предложил запретить укладывать асфальт во время дождя и снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России может появиться запрет на укладку асфальта в дождливую и снежную погоду. С таким предложение выступил депутат Госдумы Владимир Плякин, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Депутат уже направил соответствующее обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзулину. Плякин отметил, что по всей стране регулярно фиксируются случаи, когда коммунальщики кладут покрытие на мокрое основание.

Парламентарий подчеркнул, что ремонт дорог должен проводиться исключительно в сухих условиях. Укладка во время дождя или снега вредит структуре покрытия, и дорожное полотно приходит в негодность уже через несколько месяцев. Повторный ремонт при этом вновь финансируется из бюджета.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства столицы заменят около 700 тысяч квадратных метров асфальта на 16 участках Третьего транспортного кольца (ТТК).

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отметил, что содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание, и в рамках подготовки с осенне-зимнему периоду мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия проводятся ежегодно.

Одна из причин, по которой проводится ремонт, это колейность, которая появляется из-за интенсивного движения машин. Это угрожает опасности дорожного движения и создает дискомфорт для автомобилистов.