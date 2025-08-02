Театр Сторителлинга выступил на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Театр Сторителлинга выступил на Патриарших прудах в рамках фестиваля "Театральный бульвар". Артисты презентовали постановку "Очень влюбленные школьники", которая рассказывает о первой влюбленности.

Актер Павел Шишлянников отметил, что в процессе спектакля он вместе с коллегами старается больше рассказать истории, а не играть по ролям. Он уточнил, что на выступлении артисты поведали зрителям о собственном опыте любви.

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