Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 17:45

Культура

Пять цирковых площадок Москвы представили номера в честь Международного дня клоуна

Пять цирковых площадок Москвы представили номера в честь Международного дня клоуна

"Кинореквизит": куртки, духи, вывески

Музыкально-поэтическое представление прошло на Патриарших прудах

Музыкально-поэтическое представление прошло на Патриарших прудах

"Интервью": Алексей Франдетти – о том, как уговорить Басту сочинить мюзикл

Премьера комедийного сериала "Баранкины и камни силы" состоялась в Москве

Спектакль "Черная речка. Кукольная дуэль" покажут на Чистопрудном бульваре 31 июля

Артисты выступили с песнями на стихи Есенина в рамках "Театрального бульвара"

Выступление с песнями на стихи Есенина прошло на Патриарших прудах

"Интервью": Юлия Волкова – о том, на что она не согласится ради роли

Пять цирковых площадок Москвы представили номера в честь Международного дня клоуна, который отмечается 1 августа. Масштабное выступление увидели москвичи и туристы в ландшафтном парке "Южное Бутово".

Там выступили артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" и проекта "Цирковые дивертисменты". Ведущим стал народный артист России Эдгард Запашный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика