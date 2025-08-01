Пять цирковых площадок Москвы представили номера в честь Международного дня клоуна, который отмечается 1 августа. Масштабное выступление увидели москвичи и туристы в ландшафтном парке "Южное Бутово".

Там выступили артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" и проекта "Цирковые дивертисменты". Ведущим стал народный артист России Эдгард Запашный.

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