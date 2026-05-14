Ограничения движения сняты на центральных улицах Москвы

Временные ограничения движения на центральных улицах Москвы сняты. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, движение возобновлено на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат, а также на повороте с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь.

Кроме того, вновь можно проехать по Новоарбатскому мосту в сторону центра, по Смоленской набережной к Новоарбатскому мосту и по Большому Каменному мосту.

Ранее горожан предупреждали о возможных ограничениях в центре Москвы в четверг, 14 мая. Водителям рекомендовали заранее планировать маршруты, следить за навигатором и закладывать больше времени на дорогу.

Также транспортное ведомство предупреждало о возникновении заторов в часы вечернего разъезда, советуя пересесть на метро.

