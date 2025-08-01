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01 августа, 23:45

Город

Фестиваль "Культурный город" открылся в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

Фестиваль "Культурный город" открылся в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

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Фестиваль "Культурный город" открылся в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030". Программа включит выступление знаменитых музыкантов из России и других стран.

Симфоническая музыка дополнится электронными композициями. Программа продемонстрирует, как музыка может стать неотъемлемой частью городских пространств не только в будущем, а уже в настоящее время. Продлится фестиваль по 14 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева

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