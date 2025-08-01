Что посмотреть на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030"

Фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030" стартовал в столице 1 августа. Москвичи и туристы могут посетить больше 10 площадок, представители которых покажут инновационные технологии, используемые в жизни города.

Например, в "Лужниках" проходит фестиваль "Москва 2030. Спорт. Человек будущего". Гости локации могут поиграть в падел-теннис на шести бесплатных кортах. Также на трех кортах запланированы мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.