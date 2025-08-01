На форуме-фестивале "Москва 2030" представят отрасли столичных колледжей

На форуме-фестивале "Москва 2030" представят 10 отраслей и самые актуальные профессии столичных колледжей.

Также можно будет познакомиться со столичным транспортом, попробовать себя в симуляторе электропоезда, посмотреть, как устроен электрокар изнутри, а также посетить остальные мастер-классы по креативный индустрии, например познакомиться с искусственным интеллектом и посмотреть как работает 3D-принтер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.