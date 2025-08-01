Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 14:15

Город

На форуме-фестивале "Москва 2030" представят отрасли столичных колледжей

На форуме-фестивале "Москва 2030" представят отрасли столичных колледжей

Сергей Собянин: ВДНХ празднует 86-й день рождения

Мероприятия организовали на десятках площадок форума-фестиваля "Москва 2030"

Кратковременные дожди с грозой прогнозируются в столице 1 августа

В Москве установят еще 500 станций для зарядки электромобилей в 2025 году

"Это Москва. Инфраструктура": советский общепит

"Атмосфера": температура воздуха 20 градусов ожидается в Москве вечером 1 августа

Ставки аренды жилья пошли вверх в Москве

Начинают работу площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

Самыми активными участницами проекта "Стану мамой" стали москвички от 18 до 24 лет

На форуме-фестивале "Москва 2030" представят 10 отраслей и самые актуальные профессии столичных колледжей.

Также можно будет познакомиться со столичным транспортом, попробовать себя в симуляторе электропоезда, посмотреть, как устроен электрокар изнутри, а также посетить остальные мастер-классы по креативный индустрии, например познакомиться с искусственным интеллектом и посмотреть как работает 3D-принтер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика