Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 22:00 четверга, 31 июля, из-за прогнозируемой грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Аналогичный уровень объявлен в Московской области, но в период с 14:00 до 22:00 пятницы, 1 августа.

Ожидается, что в четверг на столицу обрушатся ливни, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. В связи с прогнозируемой непогодой МЧС выпустило ряд рекомендаций.

Гражданам следует парковать авто в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем, не оставлять детей без присмотра.

Ухудшение погодных условий ожидается и в Подмосковье. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, в отдельных районах также возможны ливни с грозой.

Ранее в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности, связанный с жарой. Он будет действовать до 18:00 пятницы. Из-за высокой температуры, которая может подниматься до 31 градуса, спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов.

