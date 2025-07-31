Гроза, ливень и сильный ветер обрушатся на Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кратковременные дожди, местами ливни, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду обрушатся на Москву 31 июля, передает столичное управление МЧС.

По данным ведомства, непогода установится в столице в течение часа и сохранится до 22:00.

МЧС рекомендовало парковать авто в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем, не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно позвонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что к настоящему моменту движение в городе оценивается в 4 балла. Наиболее интенсивно машины едут по ТТК в районе Чурской эстакады, внешней стороне МКАД в районе Липецкой улицы и внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, передает пресс-служба Дептранса столицы.

Уточняется, что влияние на движение могут оказать погодные условия, локальные ограничения для транспорта, а также дорожные работы и мелкие ДТП. При этом в часы вечернего разъезда затруднения движения могут возникать в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

В связи с предупреждениями о непогоде водителей призвали отказаться от резких маневров, не отвлекаться на телефон во время поездки, а также не парковать авто и не находиться вблизи деревьев. Для передвижения по городу рекомендуется использовать городской транспорт или отложить поездки на более позднее время. Специалисты посоветовали не выезжать на личных автомобилях раньше 19:00.

Ухудшение погодных условий ожидается и в Подмосковье. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, в отдельных районах возможны ливни с грозой, сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности был продлен в Москве до 18:00 пятницы, 1 августа. В Московской области синоптики объявили желтый уровень, также связанный с жарой. Кроме того, в столице в предстоящие выходные, 2 и 3 августа, возможны грозы.