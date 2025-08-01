На фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" заработал экстрим-парк

На площадке фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в "Лужниках" заработал экстрим-парк. Там разместили беговые дорожки, зону для катания на коньках и скалодром.

Последнюю локацию могут посетить также новички. Для них подготовлено специальное снаряжение. Также при прохождении маршрута специалисты готовы подстраховать гостей площадки или подсказать им трассу для начинающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.