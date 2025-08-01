Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 18:15

Спорт

На фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" заработал экстрим-парк

На фестивале "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" заработал экстрим-парк

Экстрим-парк в "Лужниках" стал одной из площадок форума "Москва 2030"

В "Лужниках" открыт крупнейший в России экстрим-парк

Тенниситка Мирра Андреева повредила ногу во время матча в Монреале

Фестиваль "Ночь московского спорта" пройдет в столице 2 августа

Второй ночной велофестиваль пройдет в Москве 2 августа

В Москве стартовал Международный Кубок по пляжному футболу

"Миллион вопросов": фитнес-тренер рассказала, когда можно вернуться к спорту после болезни

Спортивные тренировки обсудят в программе "Миллион вопросов"

Московский "Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка России по футболу

На площадке фестиваля "Москва 2030. Спорт. Человек будущего" в "Лужниках" заработал экстрим-парк. Там разместили беговые дорожки, зону для катания на коньках и скалодром.

Последнюю локацию могут посетить также новички. Для них подготовлено специальное снаряжение. Также при прохождении маршрута специалисты готовы подстраховать гостей площадки или подсказать им трассу для начинающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
спортгородфестиваливидеоЕкатерина ФоменкоАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика