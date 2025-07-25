Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Сервис городского проката "Велобайк" запустил тариф "Ночь", сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что теперь пользоваться скутерами и велосипедами в темное время суток стало выгоднее.

Стоимость тарифа составляет 99 рублей. За эту сумму пользователь получает полчаса проката, дальше включается поминутная оплата. Тариф действует в течение 24 часов с момента активации или до истечения пакетных минут. Купить его можно с 00:00 до 05:00.

Ранее в Дептрансе сообщили о начале конкурса костюмов ко второму Ночному велофестивалю, который пройдет 2 августа. Чтобы принять участие в событии, горожанам необходимо выбрать наряд для себя и украсить свой велосипед в стиле "Звездного неба". Самые креативные получат памятные призы.