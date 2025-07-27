Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 11:30

Культура

Концерты и световые шоу пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в Москве"

Концерты и световые шоу пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в Москве"

"Кинокульт": "Белое солнце пустыни"

Театр сторителлинга подготовил спектакль о великих ученых и их разработках

Спектакль "Это просто космос какой-то" показали на фестивале "Театральный бульвар"

"Откройте, Давид": Никита Высоцкий

"Кафе Эпоха": Татьяна Веденеева и Юрий Григорьев

Актер Дмитрий Харатьян выступил на "Театральном бульваре"

"Интервью": Никита Высоцкий – о жизни с великой фамилией

"Кинореквизит": портфель, исторический костюм

Актер Никита Высоцкий рассказал о неизвестной истории из жизни своего отца

Различные мероприятия подготовлены на выходных в столице в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, в парке искусств "Музеон" пройдет световое шоу.

Кроме того, в рамках музыкального фестиваля "Лето в Усадьбе Прове-Калиш" состоится 12 концертов. Организатор мероприятия Евгений Стодушный уточнил, что в воскресенье, 27 июля, перед зрителями выступят артисты квартета имени Бородина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоРоман КарловМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика