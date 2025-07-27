Концерты и световые шоу пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в Москве"

Различные мероприятия подготовлены на выходных в столице в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, в парке искусств "Музеон" пройдет световое шоу.

Кроме того, в рамках музыкального фестиваля "Лето в Усадьбе Прове-Калиш" состоится 12 концертов. Организатор мероприятия Евгений Стодушный уточнил, что в воскресенье, 27 июля, перед зрителями выступят артисты квартета имени Бородина.

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