27 июля, 11:30Культура
Концерты и световые шоу пройдут в Москве в рамках проекта "Лето в Москве"
Различные мероприятия подготовлены на выходных в столице в рамках проекта "Лето в Москве". В частности, в парке искусств "Музеон" пройдет световое шоу.
Кроме того, в рамках музыкального фестиваля "Лето в Усадьбе Прове-Калиш" состоится 12 концертов. Организатор мероприятия Евгений Стодушный уточнил, что в воскресенье, 27 июля, перед зрителями выступят артисты квартета имени Бородина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.