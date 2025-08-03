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03 августа, 17:15

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Московские продавцы раскрыли секреты выбора спелого арбуза

Московские продавцы раскрыли секреты выбора спелого арбуза

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В Москве стартовал арбузный сезон. Продавцы советуют обращать внимание на звук: если арбуз издает звонкий звук, значит он спелый и сладкий. Выбирать лучше арбуз с крупными полосами и узорами-паутинками, которые появляются после опыления.

Арбузы везут в Москву с юга страны: из Дагестана, Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской и Воронежской областей. Спелые ягоды от российских фермеров будут продаваться в павильонах до 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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