20 января, 16:50

Происшествия

Самарец попал в колонию за сбыт суррогатного алкоголя, от которого погибли 3 человека

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Житель Самарской области приговорен к 3 годам лишения свободы за продажу суррогатного алкоголя, от которого погибли 3 человека и пострадали еще 2. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Как установили следствие и суд, в 2023 году мужчина, проживающий в Новокуйбышевске, торговал спиртосодержащей продукцией, не соответствующей ГОСТам и санитарным нормам. В продаваемых напитках концентрация метилового спирта превышала допустимую в сотни раз. Реализация велась через продуктовые магазины на дачных участках.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ – "Хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что 5 человек скончались в Коврове Владимирской области после употребления технической жидкости, созданной на основе спирта. Уточнялось, что жидкость принес местный житель с работы в канистрах. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

судыпроисшествиярегионы

