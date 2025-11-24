Пять человек умерли после употребления технической жидкости под Владимиром

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Пять человек скончались в Коврове после употребления технической жидкости, созданной на основе спирта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.

По данным ведомства, местный житель принес с работы канистры с технической жидкостью, которую выпил вместе со знакомыми. 22 ноября пятеро мужчин умерли в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время следственная группа осмотрела предприятие, где была создана жидкость, а также места жительства погибших.

Кроме того, сотрудники СК изъяли канистры и иные предметы, а также назначили комплекс судебных экспертиз. Следователи продолжают проводить допросы и иные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее пять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Нижегородской области. По версии СК, трое мужчин и женщина поступили в больницу города Балахны с признаками отравления. Несмотря на оказанную помощь, они скончались.

Также еще один мужчина погиб в своей квартире на улице Чапаева. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

