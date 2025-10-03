ТАСС: количество жертв алкогольного суррогата в Ленобласти достигло 41

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Число жертв отравлений суррогатным алкоголем с метиловым спиртом в Ленинградской области возросло до 41. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, к уже известным 38 погибшим добавились подтвержденные данные о смерти еще 3 жителей региона.

Об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. Изначально были задержаны 14 фигурантов, однако позже сообщалось о задержании еще 3 человек.

Из них 2 – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были заключены под стражу до 22 и 23 ноября соответственно. Последний злоумышленник частично признал вину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "из ряда вон выходящим" и поводом обратить особое внимание на проблему.