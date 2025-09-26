Технический спирт мог стать причиной отравления алкоголем в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Технический спирт, использованный при изготовлении суррогатного алкоголя, мог стать причиной отравления людей в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства также подчеркнул, что точную причину установят в ходе следствия. При этом администрация района считает, что к трагедии привели несанкционированное частное производство и торговля с рук.

По информации властей, за сентябрь всего было зафиксировано 19 смертей после спиртного. В восьми случаях было отравление метанолом.

О том, что в Ленобласти после употребления алкоголя скончались семь человек, стало известно 26 сентября. Еще трое были госпитализированы. В МВД уточнили, что подозреваемым в продаже спиртного гражданам является житель деревни Гостицы. Он задержан.

Региональная прокуратура также организовала проверку по факту отравления суррогатным алкоголем. Ведомство даст оценку инциденту. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.