Песков: инцидент с суррогатным алкоголем в Ленобласти является "из ряда вон выходящим"

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Трагедия с гибелью людей от суррогатного алкоголя в Ленинградской области является из ряда вон выходящим случаем, необходимости в принятии дополнительных законодательных решений нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день законы в сфере алкоголя уже достаточно строгие.

"Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное (принять. – Прим. ред.), но сейчас очень строгие законы", – цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что данная трагедия будет поводом для большего внимания к этой проблеме.

Об отравлении людей спиртными напитками в Ленобласти стало известно 26 сентября. Скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу. Всего за сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления суррогатным алкоголем.

После проведения экспертизы в телах шести погибших выявили высокое содержание метилового спирта.

Суд отправил в СИЗО одного из фигурантов возбужденного по этому поводу уголовного дела. Спустя время под стражу был заключен второй подозреваемый. Всего задержаны 14 человек.