Второй фигурант дела о суррогатном алкоголе заключен под стражу в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Суд избрал меру пресечения второму фигуранту дела об отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, под стражу заключена женщина 1964 года рождения.
Ранее Сланцевский городской суд отправил в СИЗО мужчину 1946 года рождения, который также является фигурантом уголовного дела. До этого им было предъявлено обвинение в производстве и сбыте алкогольной продукции, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц.
О том, что в Ленобласти от употребления спиртных напитков отравились люди, стало известно 26 сентября. Скончались семь человек, еще трое были доставлены в больницу. За сентябрь в регионе зафиксировали смерть 19 человек от отравления суррогатным алкоголем.
После проведения экспертизы в телах шести погибших выявили высокое содержание метилового спирта. Всего по уголовному делу задержаны восемь подозреваемых.
Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области