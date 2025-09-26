19 смертей от алкоголя зафиксировали в Сланцевском районе Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

После употребления алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области скончались 19 человек. При этом в восьми случаях зафиксировано отравление метанолом, сообщает RT со ссылкой на администрацию региона, которая привела статистику за сентябрь.

Уточняется, что, по предварительным данным, причиной смертей стали несанкционированное частное производство алкоголя и торговля им с рук.

26 сентября стало известно, что в Сланцевском районе Ленобласти после употребления спиртного скончались семь человек, трое были госпитализированы. Подозреваемыми в продаже алкоголя стали мужчина и женщина. По информации МВД, они знакомы.

Предположительно, женщина продавала мужчине алкогольное сырье, а тот разводил его водой и продавал односельчанам. Из квартиры последнего изъяли пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

