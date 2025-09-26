Вторая подозреваемая задержана по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Ленинградской области"

Женщина 1964 года рождения задержана в Сланцевском районе Ленинградской области по подозрению в реализации суррогатного алкоголя, которым отравились несколько человек, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Она стала второй подозреваемой по делу об отравлении алкоголем. Первым оказался житель деревни Гостицы, который также задержан.

"В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", – сказали в ведомстве.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала подробности инцидента. По ее словам, оба подозреваемых знакомы. Предположительно, женщина продавала пенсионеру алкогольное сырье, а тот разводил его водой и продавал односельчанам.

"24 и 25 сентября в полицию из медицинских организаций и от жителей деревни поступили сообщения об отравлениях. После употребления суррогатного алкоголя семь человек скончались и трое госпитализированы. В жилищах каждого из них были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя", – говорится в публикации.

Волк отметила, что из квартиры задержанного мужчины изъяли пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, которые имеют доказательственное значение.

"Полицейские выясняют происхождение сырья для производства суррогата и другие обстоятельства произошедшего", – добавила представитель МВД.

О том, что в Ленобласти после употребления алкогольных напитков скончались люди, стало известно 26 сентября.

Причиной случившегося мог стать технический спирт, использованный при изготовлении суррогатного алкоголя, однако точная причина будет установлена в ходе следствия, заявили правоохранители. При этом районная администрация считает, что к трагедии привели незаконное частное производство и торговля с рук.

Областная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.