Суд Самары вынес приговор фигурантам по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"

Самарский суд вынес приговор по делу о массовом отравлении напитком "Мистер сидр", в результате которого погибли 50 человек. Анар Гусейнов и Артем Айрапетян получили 8 и 9 лет колонии общего режима соответственно. Следствию удалось доказать, что один из мужчин производил напиток, а второй поставил для него метиловый спирт.

На суде обвиняемые утверждали, что не знали о ядовитости спирта. Экспертизу они не проводили, а качество оценивали по цвету пламени при поджоге жидкости. В итоге более сотни человек пострадали от напитка, для половины отравление стало смертельным. Потерпевшие и их родственники подали иски о возмещении ущерба на 46 миллионов рублей.

