Туристов с младенцем эвакуировали из каньона горной реки в Сочи

Фото: телеграм-канал "Служба спасения Сочи"

В горах Сочи спасательная служба МЧС России успешно эвакуировала семью с шестимесячным ребенком. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что инцидент произошел в Мамедовом ущелье. Туристы, гуляя по водопадам, ушли наверх по каньону реки Куапсе и заблудились. Дозвониться до службы спасения им удалось, поднявшись на вершину горы.

К ним на подмогу были направлены сотрудники Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России, а также региональные спасатели. При помощи альпинистского снаряжения семью эвакуировали, а после передали медикам.

Ранее МЧС РФ спасло троих человек из горной реки Мзымты в Сочи. Спасатели обнаружили парня и девушку на камне посреди реки и эвакуировали. Медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели эвакуировали 40-летнюю женщину, державшуюся за камень в русле реки.

