Парапланеристка из Москвы получила травмы при неудачной посадке в горах Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Москвичка получила травмы после жесткого приземления на параплане в верховьях Чегемского ущелья Кабардино-Балкарии, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что сигнал о ЧП спасатели приняли в 12:40 по московскому времени 11 августа. На место прибыли сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. 31-летнюю девушку эвакуировали и передали медикам. Она получила травму ноги. Все спасательные работы завершились в 14:30.

"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей! Рекомендуем быть предельно внимательными на туристических маршрутах", – предупредили в МЧС.

Ранее сообщалось об обрыве канатной дороги в Нальчике. В результате пострадали 12 человек. Из них 6 госпитализированы, а еще 6 отправлены на амбулаторное лечение.

По итогам случившего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда".

