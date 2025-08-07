Форма поиска по сайту

07 августа, 06:57

Происшествия

Упавший в реку в Бурятии турист из Белоруссии найден живым

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Бурятия"

Мужчина из Белоруссии, упавший в воду в месте слияния рек Китой и Билюты в Бурятии, найден живым. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший находится в удовлетворительном состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в ГУ МЧС РФ по республике сообщили, что мужчина и женщина, прибывшие из Белоруссии в Бурятию, упали в воду в месте слияния рек Китой и Билюты. Информация о произошедшем поступила от группы туристов.

Вскоре недалеко от места происшествия было обнаружено тело женщины.

происшествиярегионы

