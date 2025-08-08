Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрыва канатной дороги в Нальчике

Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

В Нальчике возбудили уголовное дело после обрыва троса на канатной дороге, сообщила пресс-служба управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда", уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия. Допрашиваются свидетели, проводятся мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

К обрыву канатной дороги мог привести износ троса или других частей канатки, рассказали ТАСС в оперативных службах. В ходе расследования будут проверены все версии.

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика в пятницу, 8 августа. В результате травмы получили пять человек. В настоящее время всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате случившегося никто не погиб. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.

