Фото: телеграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Пять человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем телеграм-канале.

"Тяжелых нет", – уточнили в беседе с ТАСС представители центра медицины катастроф Кабардино-Балкарии.

Сотрудники центра оказывают необходимую медпомощь пострадавшим. Некоторых доставят в республиканскую клиническую больницу.

"На месте по моему поручению находится министр здравоохранения республики Рустам Калибатов", – добавил Коков.

Он также отметил, что в результате случившегося никто не погиб. Сотрудники МЧС России приступили к эвакуации людей с канатной дороги. Удалось спасти 10 человек, уточнила пресс-служба ведомства.

Об обрушении канатной дороги в курортной зоне Нальчика стало известно вечером в пятницу, 8 августа.

До этого россиянин погиб после того, как сорвался с канатной дороги в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. Мужчина перебирался через реку Гега, но упал и ударился о скалу.

Представители заповедника подчеркивали, что погодные и технические условия позволяли заниматься подобными экстремальными развлечениями. Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба заявил, что это был несчастный случай.

