Ребенок выпал из кабины подъемника на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ребенок выпал из кабины подъемника и скатился по склону на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 3 декабря в соцсетях появилось видео, на котором видно, как ребенок падает из кабины подъемника и катится вниз. Судя по кадрам, взрослые бегут вслед за ним и подхватывают его. Однако о состоянии ребенка информации нет.

Как написал автор поста, инструктор преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника и якобы начала подталкивать ребенка скорее выйти. В результате несовершеннолетний выскользнул из кресла.

В свою очередь, в СУ СК России уточнили, что на место происшествия сотрудники канатной дороги вызвали спасателей.

По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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