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20 января, 09:15

Происшествия

Три человека пострадали на горнолыжном курорте в Подмосковье

Три человека пострадали на горнолыжном курорте в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело после аварии на горнолыжном подъемнике в Подмосковье

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СК возбудил уголовное дело из-за ЧП на горнолыжном курорте "Степаново"

В пятницу, 19 января, фуникулер на горнолыжном курорте в Яхроме резко остановился, и несколько лыжников вылетели из кресел. Пострадали три человека.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП на горнолыжном подъемнике в Яхроме. По предварительной версии, на склоне не были выполнены требования безопасности. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одновременно свою проверку инициировала и прокуратура Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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