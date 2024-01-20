Три человека пострадали на горнолыжном курорте в Подмосковье

В пятницу, 19 января, фуникулер на горнолыжном курорте в Яхроме резко остановился, и несколько лыжников вылетели из кресел. Пострадали три человека.

Следователи выясняют обстоятельства ЧП на горнолыжном подъемнике в Яхроме. По предварительной версии, на склоне не были выполнены требования безопасности. Следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело в связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Одновременно свою проверку инициировала и прокуратура Московской области.

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