Аварии с участием 20 автомобилей произошли на трассе М-7 в Татарстане

Фото: телеграм-канал "TRASH 116 (ДТП ЧП Треш 116 Татарстан аварии)"

Семь аварий с участием порядка 20 автомобилей произошли на 858-м километре трассы М-7 "Волга" в Пестречинском районе Татарстана. В результате ДТП госпитализировали одного пострадавшего, сообщается в телеграм-канале МВД республики.

На место инцидента прибыли экипажи дорожно-патрульной службы и МЧС.

Как отметил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов, в связи со сложными погодными условиями на трассах М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-12 "Восток" были введены временные ограничения движения транспорта. Кроме того, перевели в усиленный режим работы личный состав Госавтоинспекции.

Ранее две аварии с участием пяти автомобилей произошли на трассе М-5 "Урал" в Московской области. По данным полиции, обошлось без пострадавших. Специалисты Госавтоинспекции оперативно прибыли на место инцидента.

До этого на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Спустя несколько часов движение на МКАД было восстановлено.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД