Канатная дорога оборвалась в курортной зоне в Нальчике

Фото: телеграм-канал Mash

Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в пятницу, 8 августа, в 17:45. На место ЧП направлены спасатели и иные экстренные службы.

Представители оперативных служб уточнили в беседе с ТАСС, что в результате случившегося пострадали 10 человек. Они получили травмы, упав в воду.

Ранее российский турист погиб, сорвавшись с канатной дороги в Рицинском национальном реликтовом заповеднике Абхазии. Мужчина в тот момент перебирался через реку Гега, однако сорвался и ударился об скалу.

Представители заповедника заявляли, что погодные и технические условия позволяли заниматься подобными экстремальными развлечениями, а все оборудование находилось в рабочем состоянии.

Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба предположил, что это был несчастный случай, так как обслуживающий канатную дорогу персонал был квалифицированным и работал в этом месте много лет.

