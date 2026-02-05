Форма поиска по сайту

05 февраля, 11:39

Шоу-бизнес
The Sun: Бруклин Бекхэм удалил татуировки в честь своих родителей после скандала

Бруклин Бекхэм удалил татуировки в честь своих родителей после скандала

Фото: Vianney Le Caer/Invision/AP

Сын дизайнера Виктории Бекхэм и экс-футболиста Дэвида Бекхэма Бруклин удалил татуировки в честь родителей после скандала. Об этом пишет издание The Sun.

Раньше на руке Бекхэма-младшего была большая татуировка в виде якоря со словом "папа". Также под ней была фраза: "Люблю тебя, Баст". По словам инсайдера, сын звезд подверг рисунок лазерной обработке.

"Он хотел, чтобы это исчезло. Бруклин испытывает столько боли и страданий, что было бы неискренне оставлять подобное на его теле", – сказал собеседник издания.

Мужчина также перекрыл татуировку на груди, посвященную своей матери.

О разладе в звездной семье заговорили в начале мая 2025 года. Когда экс-футболисту исполнилось 50 лет, однако его сын Бруклин не был замечен среди многочисленных гостей. После этого пользователи соцсетей обрушились с критикой на его жену Николу Пельтц и призывали наследника футболиста "открыть глаза".

Спустя время Бруклин обвинил родителей в нападках на Пельтц. Он рассказал, что прилетел вместе с супругой в Лондон на юбилей отца, однако тот игнорировал его предложения увидеться и хотел встретиться только на вечеринке.

Кроме того, по его словам, родители вели себя неприлично на его свадьбе. Например, мать испортила его первый танец с женой, который они репетировали месяц.

